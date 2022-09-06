Слуцкий прокомментировал доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС, сообщил, что все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.