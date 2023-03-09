Бывшая девушка Тайгера Вудса подала на него в суд из-за соглашения о неразглашении

Бывшая девушка американского гольфиста Тайгера Вудса подала на него в суд. Как сообщает ESPN, Эрика Херман просит исключить ее из соглашения о неразглашении, которое Вудс якобы заставил подписать ее в 2017 году, когда пара начала встречаться.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии