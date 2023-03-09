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Бывшая девушка Тайгера Вудса подала на него в суд из-за соглашения о неразглашении

Бывшая девушка американского гольфиста Тайгера Вудса подала на него в суд. Как сообщает ESPN, Эрика Херман просит исключить ее из соглашения о неразглашении, которое Вудс якобы заставил подписать ее в 2017 году, когда пара начала встречаться.

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