На мероприятии обсудят важные вопросы, касающиеся местного самоуправления.Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева поделилась подробностями о форуме, который пройдет с 21 по 23 апреля в Москве.
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