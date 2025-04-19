На мероприятии обсудят важные вопросы, касающиеся местного самоуправления.Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева поделилась подробностями о форуме, который пройдет с 21 по 23 апреля в Москве.