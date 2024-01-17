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Экс-замминистра Тука забил тревогу из-за эффективности ночных дронов ВС РФ

Экс-замминистра Тука забил тревогу из-за эффективности ночных дронов ВС РФ

Российская армия массово оснащена ночными дронами. Этот факт беспокоит бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку, мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Newsroom.

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