Экс-замминистра Тука забил тревогу из-за эффективности ночных дронов ВС РФ

Российская армия массово оснащена ночными дронами. Этот факт беспокоит бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку, мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Newsroom.
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