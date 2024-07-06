Роспотребнадзор проверил петербургский «Перекресток» из-за воробьев в витрине

Птицы летали над готовой едой. Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в один из супермаркетов сети «Перекресток» после сообщений в СМИ о воробьях, летавших у витрины с готовыми салатами.
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