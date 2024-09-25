Дмитрий Пулбере: "Инициаторы референдума не объясняют избирателям суть изменений"

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере считает, что предстоящий конституционный референдум, инициированный Майей Санду, преследует цель поставить на поток схему по изменению Конституции вне норм закона.
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