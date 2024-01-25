«Экипаж совершил подвиг». Власти опубликовали список членов погибшей команды Ил-76 в Белгородской области

Опубликован список погибших в Белгородской области членов экипажа Ил-76 Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области.
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