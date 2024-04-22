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Закон, порядок, государство

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Полицейские Лесозаводска Приморского края участвуют в акции МВД России «Чистое поколение»

В Приморском крае в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции МВД России «Чистое поколение – 2024» в Лесозаводском городском округе и Кировском муниципальном районе проведен цикл тематических мероприятий.

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