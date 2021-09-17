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Глава Центробанка пообещала россиянам выгодные вклады

Глава Центробанка пообещала россиянам выгодные вклады

Текущая процентная ставка перекроет ожидаемый уровень инфляции, заявила Эльвира Набиуллина Банковские вклады будут выгодными для россиян, если положить деньги сейчас, а инфляция в течение года вернется к тому уровню, что прогнозировал Центробанк.

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