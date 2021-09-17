Глава Центробанка пообещала россиянам выгодные вклады

Текущая процентная ставка перекроет ожидаемый уровень инфляции, заявила Эльвира Набиуллина Банковские вклады будут выгодными для россиян, если положить деньги сейчас, а инфляция в течение года вернется к тому уровню, что прогнозировал Центробанк.