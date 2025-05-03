В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции вместе с дошколятами присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Алагирскому району Северной Осетии совместно с детьми из подготовительной группы детского сада № 7 города Алагир организовали для жителей районного центра акцию «Георгиевская ленточка», приуроченную к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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