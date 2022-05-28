Санкции против России добрались до вековой британской традиции. Англичане негодуют: "Мы же остров"

О том, что британская национальная еда оказалась под ударом санкций, рассказал таблоид Daily Mail. Оказывается, более трети трески и пикши, которые традиционно используются для приготовления излюбленной еды британцев, поставляется из России.
О том, что британская национальная еда оказалась под ударом санкций, рассказал таблоид Daily Mail. Оказывается, более трети трески и пикши, которые традиционно используются для приготовления излюбленной еды британцев, поставляется из России.
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