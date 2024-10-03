Библиотека Земли: как устроено одно из самых современных хранилищ горных пород

«Аккуратнее, смотрите под ноги и старайтесь не наступать на разметку на полу — она для роботов», — такими словами журналистов встречал Николай Барковский, представитель нового исследовательского центра «Геосфера» в Тюмени.
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