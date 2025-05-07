Роналду о вызове Криштиану-младшего в сборную Португалии U15

Криштиану Роналду отреагировал на вызов сына в сборную Португалии. 14-летний Криштиану-младший вошел в заявку сборной Португалии U15 на турнир имени Влатко Марковича, который пройдет в Хорватии с 13 по 18 мая.
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