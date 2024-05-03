Готовится новый удар? Власти Армении позвонили в Киев незадолго до инаугурации Путина

Армянский министр иностранных дел пообщался с Дмитрием Кулебой. И всё это за несколько дней до самого важного события в РоссииГлава МИД Армении Арарат Мирзоян пообщался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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