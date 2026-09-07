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Газета.ру

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Макрон предложил фон дер Ляйен запретить детям во всем ЕС пользоваться соцсетями

Макрон предложил фон дер Ляйен запретить детям во всем ЕС пользоваться соцсетями

Французский президент Эммануэль Макрон в письме к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал подготовить общеевропейский законодательный акт о запрете доступа к социальным сетям детям младше 15 лет.

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