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Аргументы недели

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В Москве задержана банда, вымогавшая дань у владельцев «работных домов»

В Москве задержана банда, вымогавшая дань у владельцев «работных домов»

В столице пресечена деятельность преступной группы, систематически вымогавшей деньги у руководителей так называемых работных домов — учреждений, где бездомные и люди с зависимостями трудятся в обмен на кров и питание.

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