Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Не дремлет враг...Приезжий поджег б...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ИльХАМ Алиев опозорил имя своего отца. А всех мигрантов гнать в шею. Айзе6ры заполонили все рынки и хамят на них так ...Теперь "Садовод" ...
  • Владимир Уфимцев
    ...эта нечисть, все эти беглые азеры бегловы - ВДРУГ заправляют Второй столицей России? Какого рожна? Спросить бы у П...Теперь "Садовод" ...

Россия стоит на своём: Одесса будет русской. Ультиматум озвучен Трампу — иначе в бой пойдут "львы Кима"

Россия стоит на своём: Одесса будет русской. Ультиматум озвучен Трампу — иначе в бой пойдут "львы Кима"

Крайне любопытную фразу обронил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он заявил, что главными темами на переговорах по урегулированию украинского конфликта являются отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и, внимание, доступ Украины к Чёрному морю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Страшко
Владислав, статья мне интересна тем, что в ней открыто написано то, что все мы уже знаем и требуем. Одесса русский город, он и должен остаться городом- героем и городом русской славы. Ну не бандеровцы ведь ему это звание присваивали за героическую оборону от Красной Армии. Там били немецких, румынских, итальянских и бандеровских фашистов. Но вот, как оказалось, не добили. Сейчас добъём обязательно. Без Одессы не будет ни денацификации ни демилитаризации этого региона -Южной России. Лично я представляю, что будет так , как в песне - мы шли на Одессу, а вышли к Херсону. Ну и далее пойдём. А корейцы наши тылы прикроют. А может где-то и помогут.
Ответить
2 час.
Анатолий Страшко
Кстати, штурма Одессы не будет. Будет блокада этого города и с суши и с моря. И обращение населения в ООН с требованием присоединения города к России. Как-то так.
Ответить
2 час.
АС
Анатолий Страшко
Кстати, штурма Одессы не будет. Будет блокада этого города и с суши и с моря. И обращение населения в ООН с требованием присоединения города к России. Как-то так.
Ответить
2 час.
наверх