Крайне любопытную фразу обронил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он заявил, что главными темами на переговорах по урегулированию украинского конфликта являются отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и, внимание, доступ Украины к Чёрному морю.
Россия стоит на своём: Одесса будет русской. Ультиматум озвучен Трампу — иначе в бой пойдут "львы Кима"
Комментарии
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Анатолий Страшко
Владислав, статья мне интересна тем, что в ней открыто написано то, что все мы уже знаем и требуем. Одесса русский город, он и должен остаться городом- героем и городом русской славы. Ну не бандеровцы ведь ему это звание присваивали за героическую оборону от Красной Армии. Там били немецких, румынских, итальянских и бандеровских фашистов. Но вот, как оказалось, не добили. Сейчас добъём обязательно. Без Одессы не будет ни денацификации ни демилитаризации этого региона -Южной России. Лично я представляю, что будет так , как в песне - мы шли на Одессу, а вышли к Херсону. Ну и далее пойдём. А корейцы наши тылы прикроют. А может где-то и помогут.
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2 час.
Анатолий Страшко
Кстати, штурма Одессы не будет. Будет блокада этого города и с суши и с моря. И обращение населения в ООН с требованием присоединения города к России. Как-то так.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Кстати, штурма Одессы не будет. Будет блокада этого города и с суши и с моря. И обращение населения в ООН с требованием присоединения города к России. Как-то так.
Ответить
2 час.
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