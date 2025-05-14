Россия стоит на своём: Одесса будет русской. Ультиматум озвучен Трампу — иначе в бой пойдут "львы Кима"

Анатолий Страшко

Владислав, статья мне интересна тем, что в ней открыто написано то, что все мы уже знаем и требуем. Одесса русский город, он и должен остаться городом- героем и городом русской славы. Ну не бандеровцы ведь ему это звание присваивали за героическую оборону от Красной Армии. Там били немецких, румынских, итальянских и бандеровских фашистов. Но вот, как оказалось, не добили. Сейчас добъём обязательно. Без Одессы не будет ни денацификации ни демилитаризации этого региона -Южной России. Лично я представляю, что будет так , как в песне - мы шли на Одессу, а вышли к Херсону. Ну и далее пойдём. А корейцы наши тылы прикроют. А может где-то и помогут.