Ученые: «залипание» подростков в телефоне вечером и ночью не нарушает сон

Ученые провели специальный эксперимент.Команда ученых из университета Масарика в Чехии опровергла распространенный миф о вреде использования мобильных телефонов вечером и ночью, которые, по предположению, могут привести к нарушениям сна.
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