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Царьград

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Говядина, свинина, курица, рыба. Всё дорожает. Чего ждать дальше?

Говядина, свинина, курица, рыба. Всё дорожает. Чего ждать дальше?

В последнее время наблюдается рост цен на некоторые продукты питания. В частности – курицу. В магазинах цена килограмма куриной грудки перевалила за 600 рублей.

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