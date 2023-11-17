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Центральный музей Росгвардии открыл посвященную артиллерии войск правопорядка передвижную выставку

Центральный музей Росгвардии открыл посвященную артиллерии войск правопорядка передвижную выставку

Ко Дню ракетных войск и артиллерии сотрудники Центрального музея Росгвардии подготовили передвижную выставку об истории и развитии артиллерии войск правопорядка, на которой продемонстрировали посетителям уникальные экспонаты.

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