Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который нанес «оскорбительные надписи о проведении СВО» на стены трех зданий, а также взаимодействовал с украинскими кураторами, готовясь к вступлению в террористическую организацию.
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