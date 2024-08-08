Для круизов по Байкалу построят электрический лайнер

Изображение: судоверфь Emperium На российской судоверфи Emperium, интегрированной в структуру Sitronics Group, готовятся к постройке электрического туристического судна высокой комфортности, которое будет курсировать по протяженным круизным маршрутам Байкала.
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