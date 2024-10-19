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«Вестник Киберполиции России»: вирусы рассылают в Telegram под видом фото

«Вестник Киберполиции России»: вирусы рассылают в Telegram под видом фото

Мошенники начали использовать Telegram для рассылки вредоносных файлов под видом фотографий. Жертвами уже стали многие пользователи мессенджера, на это обратил внимание Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

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