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Царьград

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Минпромторг начнет поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" в 2029

Минпромторг начнет поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" в 2029

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что с 2029 года начнутся поставки 14 самолетов МС-21 в рамках нового контракта с "Аэрофлотом" на 90 бортов.

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