Журнал «Профиль»

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Об опасной схеме телефонного мошенничества предупредили россиян

Об опасной схеме телефонного мошенничества предупредили россиян

Люди получают рассылку по электронной почте и сами связываются с фальшивым колл-центром. В разговоре с мошенником они раскрывают данные, которые позволяют обчистить их счета, или устанавливают на свои гаджеты вредоносное программное обеспечение.

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