Об опасной схеме телефонного мошенничества предупредили россиян

Люди получают рассылку по электронной почте и сами связываются с фальшивым колл-центром. В разговоре с мошенником они раскрывают данные, которые позволяют обчистить их счета, или устанавливают на свои гаджеты вредоносное программное обеспечение.
Люди получают рассылку по электронной почте и сами связываются с фальшивым колл-центром. В разговоре с мошенником они раскрывают данные, которые позволяют обчистить их счета, или устанавливают на свои гаджеты вредоносное программное обеспечение.
Свежие комментарии