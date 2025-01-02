Редкий гиперкар Agera Koenigsegg готовится к аукциону

Редкий экземпляр гиперкара Agera Koenigsegg будет выставлен на аукцион RM Sotheby's 4 февраля. Ожидается, что этот 950-сильный автомобиль, выпущенный в 2011 году для немецкого клиента, будет продан за $2,4 миллиона.