Редкий гиперкар Agera Koenigsegg готовится к аукциону

Редкий экземпляр гиперкара Agera Koenigsegg будет выставлен на аукцион RM Sotheby's 4 февраля. Ожидается, что этот 950-сильный автомобиль, выпущенный в 2011 году для немецкого клиента, будет продан за $2,4 миллиона.
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