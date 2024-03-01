info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Гусев
    Вообще то, если он 2005 года рождения, то ему в армию пора - Родину защищать...В Новосибирске сп...
  • Иванов
    У нее фамилия от слова "кал", то есть говно. Она и есть говно.Каллас сделала де...
  • Владимир Моргунов
    ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ !!!«Он их выдал». В ...

«Не получится». Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

«Не получится». Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте»Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх