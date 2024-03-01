«Не получится». Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте»Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние.