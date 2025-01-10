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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело силовика, сбившего пенсионерку в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело силовика, сбившего пенсионерку в Екатеринбурге

Глава СК потребовал доклад по делу полицейского, переехавшего екатеринбурженкуВ телеграм-канале Следственного Комитета России появился комментарий по сюжету, вышедшему в эфире одного из телеканалов.

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