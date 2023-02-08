Аграрии из 10 регионов страны обсудили в Пензе инновационные технологии в отрасли

Межрегиональный семинар-совещание «Инновационные агротехнологии. Стратегии 2023», с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаила Лисина, прошел сегодня на «Чистых прудах».
Популярные статьи
- Курский бизнес-омбудсмен: Высокоскоростной качественный интернет должен быть доступен каждому предпринимателю
- Бизнес-омбудсмен Липецка и руководство «Опоры России» обсудили создание в регионе публичной базы экспертов по отраслям предпринимательской деятельности
- Состоялась рабочая встреча омбудсменов Кабардино-Балкарии
Свежие комментарии