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Аграрии из 10 регионов страны обсудили в Пензе инновационные технологии в отрасли

Аграрии из 10 регионов страны обсудили в Пензе инновационные технологии в отрасли

Межрегиональный семинар-совещание «Инновационные агротехнологии. Стратегии 2023», с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаила Лисина, прошел сегодня на «Чистых прудах».

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