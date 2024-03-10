Чат-боты с ИИ используют расистские стереотипы даже после антирасистского обучения

Исследователи из Института ИИ Аллена, Стэнфордского университета и Чикагского университета (все они находятся в США) обнаружили, что десятки популярных больших языковых моделей продолжают использовать расистские стереотипы даже после того, как прошли антирасистскую подготовку.
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