Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Убыль численности населения независимой Украины превысила потери в годы Великой Отечественной войны, украинские нацисты уничтожили больше людей, чем их идеологические вдохновители из гитлеровского Третьего рейха.
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