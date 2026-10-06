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Царьград

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В Новосибирской области оштрафовали чиновника за отписку по жалобе на собак

В Новосибирской области оштрафовали чиновника за отписку по жалобе на собак

В Кочковском районе Новосибирской области заместителя главы сельсовета оштрафовали за формальный ответ на жалобу местной жительницы о безнадзорных собаках соседки, которые свободно выходили за пределы её участка.

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