Утечка: улучшенная версия Divinity: Original Sin 2 от создателей Baldur’s Gate 3 взяла курс на новые платформыВокруг Larian Studios в последние годы только и разговоров, что про Baldur’s Gate 3, однако, похоже, бельгийская студия не забыла и о своём прошлом проекте — Divinity: Original Sin 2.