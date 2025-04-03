WP: Дмитриев и Уиткофф начали встречу в Вашингтоне

Информатор издания сообщил о начале переговоров на условиях анонимности Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф начали встречу в Вашингтоне.
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