WP: Дмитриев и Уиткофф начали встречу в Вашингтоне

Информатор издания сообщил о начале переговоров на условиях анонимности Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф начали встречу в Вашингтоне.