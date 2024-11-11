Ростех передал Минобороны новую партию Су-57 и Су-35С

Ростех передал Минобороны очередную партию самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, машины были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний.
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