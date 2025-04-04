Стало известно о действующем счете Украины в российском банке

Украина сохранила открытый счет в одном из российском банке. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора, сейчас он действует, сообщает РИА Новости по результатам изучения судебных документов и данных в налоговой.
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