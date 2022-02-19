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Депутат бундестага Мютцених обвинил посла Украины в Германии Мельника в «переходе границ»

Депутат бундестага Мютцених обвинил посла Украины в Германии Мельника в «переходе границ»

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что украинский посол Андрей Мельник своим требованием канцлеру ФРГ Олафу Шольцу предъявить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину «перешел границы».

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