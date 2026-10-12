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Сэльма Блэр устроила дебош на борту самолета: актрису задержали в аэропорту Нью-Йорка

Сэльма Блэр устроила дебош на борту самолета: актрису задержали в аэропорту Нью-Йорка

Американская актриса Сэльма Блэр, известная по фильмам «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе», устроила дебош на борту самолета Delta Airlines, летевшего в Нью-Йорк.

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