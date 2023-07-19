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Московские парки культуры и зоопарк временно закрыли из-за непогоды

Московские парки культуры и зоопарк временно закрыли из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве закрыли зоопарк, а также парки культуры и отдыха. «Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом», — следует из сообщения Мосгорпарка.

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