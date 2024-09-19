АГ

Алик Гумер

"Превосходства русской воинской традиции" - И что ? Русь всегда покоряли и побеждали через внутренних предателей - через предательство и продажность элит ! Снова и снова , через руские воинские традиции , руская цивилизация - народ возвращали свое , с потерями ..... ! И Победа Руси всегда приходила только через зачистку внутренних врагов - холопов врага ! И в 90-е , миллионная армия только смотрела как громят страну , как грабят страну и народ ....! И сегодня идет война на уничтожение Руси - России и народа , и идет за счет средств и ресурсов самой России , через продажность элиток , во власти и в армии ....! И снова надежда только на "руские воинские традиции" в противостоянии внутренним врагам , как диверсанты работающие на интересы врага продавливая их вражеские действия .... !!! УРОКИ НАРОДОМ НЕ УСВАИВАЮТСЯ ..... ВНУТРЕННИЙ ВРАГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СНОВА И СНОВА ВВЕРГАЯ И СТРАНУ И НАРОД В ОЧЕРЕДНЫЕ ВАКХАНАЛИИ , РАЗГРАБЛЕНИЕ СТРАНЫ , ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ВНЕШНИМИ ВРАГАМИ ....! РУСЬ - РОССИЯ НЕПОБЕДИМА ЕСЛИ ТОЛЬКО ПРИДУЩИТЬ И ЗАКОПАТЬ ВСЮ СВОРУ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ - прозападников , олигархов и кланы захвативших все ресурсы страны , холопов - диверсантов врага во власти и в армии , всю элитку для которых солнце всходит на западе , всю либерастию и власовщину во власти и в армии , ...... - которые ради своего паразитирования - лизая задницы своим импортным хозяевам , готовы предать и продать все и вся - подложить страну и народ под врага !!