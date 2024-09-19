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    "Превосходства русской воинской традиции" - И что ?                             Русь всегда покоряли и побеждали чере...Превосходства рус...
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Превосходства русской воинской традиции

Превосходства русской воинской традиции

Все пришельцы на Русь всегда сначала Россию били. Почему же по итогу - от Царьграда и до Берлина - они потом всегда проигрывали.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Воинские традиции характеризуются любовью к своей Родине, к народным праздникам и обычаям....
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17 час.
М
ММ
Спасибо, напраздновались! До сих пор празднуют.
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13 час.
АГ
Алик Гумер
&quot;Превосходства русской воинской традиции&quot; - И что ?                             Русь всегда покоряли и побеждали через внутренних предателей - через предательство и продажность элит !                 Снова и снова  , через руские воинские традиции , руская цивилизация - народ  возвращали свое , с потерями ..... !   И Победа Руси  всегда приходила  только через зачистку  внутренних врагов - холопов врага !                                                          И в 90-е , миллионная армия  только смотрела  как   громят страну , как грабят страну и народ ....!                                                          И сегодня  идет война на уничтожение Руси - России  и народа ,  и идет  за счет средств и ресурсов самой России , через продажность элиток  , во власти и в армии ....!                        И снова  надежда только на &quot;руские воинские традиции&quot;  в противостоянии  внутренним врагам ,  как диверсанты работающие на интересы врага  продавливая их вражеские действия .... !!!                                                                                       УРОКИ НАРОДОМ НЕ УСВАИВАЮТСЯ  .....  ВНУТРЕННИЙ ВРАГ    ПРОЯВЛЯЕТСЯ СНОВА И СНОВА   ВВЕРГАЯ И СТРАНУ И НАРОД   В ОЧЕРЕДНЫЕ   ВАКХАНАЛИИ  , РАЗГРАБЛЕНИЕ СТРАНЫ , ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ВНЕШНИМИ ВРАГАМИ ....!                                                                       РУСЬ - РОССИЯ  НЕПОБЕДИМА  ЕСЛИ  ТОЛЬКО  ПРИДУЩИТЬ И ЗАКОПАТЬ ВСЮ СВОРУ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ - прозападников , олигархов и  кланы захвативших все ресурсы страны , холопов - диверсантов врага во власти и в армии , всю элитку  для которых солнце всходит на западе , всю либерастию и власовщину во власти и в армии , ...... - которые ради своего паразитирования - лизая задницы своим импортным хозяевам ,  готовы   предать и продать все и вся  - подложить страну и народ под врага !!
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