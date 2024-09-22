CNN: На борту затонувшей у Сицилии яхты Bayesian были сейфы с разведданными Запада

На затонувшей супер-яхте у берегов Сицилии, вероятно, находятся чувствительные данные разведки.Секретные данные, имеющие отношение к западным разведслужбам, могли находиться на борту потерпевшей крушение у берегов Сицилии яхты Bayesian.
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