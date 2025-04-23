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Не было бы счастья: Индия и Китай стали лидерами по внедрению IPv6 потому, что к...

Не было бы счастья: Индия и Китай стали лидерами по внедрению IPv6 потому, что к...

Не было бы счастья: Индия и Китай стали лидерами по внедрению IPv6 потому, что когда-то им досталось совсем мало IPv4-адресовВторым регионом в мире, достигшим 50 % совместимости с IPv6, стала Азия — об этом свидетельствую данные лабораторий сетевого регистратора Asia-Pacific Network Information Center (APNIC), курирующего интернет-ресурсы Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает The Register.

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