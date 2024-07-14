Танцевальный спектакль "И и где счастье?" в ЦНК Лазаревское 🗓 2 августа, 20:00 📍 Победы, 28 👭 От 2500₽ Санкт-петербургский театр танца "Искушение" представляет премьеру нового спектакля.
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Танцевальный спектакль "И и где счастье?" в ЦНК Лазаревское 🗓 2 августа, 20:00 📍 Победы, 28 👭 От 2500₽ Санкт-петербургский театр танца "Искушение" представляет премьеру нового спектакля.