Литераторы позитивно восприняли возрождение рубрики «Известий»

Книжная индустрия позитивно встретила возрождение классической литературной рубрики «Известий». Авторы и издатели подчеркнули, что такой формат поможет читателям ориентироваться в литературном пространстве и знакомиться с новинками.
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