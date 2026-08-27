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Родители школьников массово просят отпустить их на линейки в День знаний

Родители школьников массово просят отпустить их на линейки в День знаний

Большинство российских родителей выступают за то, чтобы 1 сентября стало официальным нерабочим днем. Почти 70% опрошенных хотели бы проводить День знаний вместе с детьми, сообщил РИАМО со ссылкой на исследование ГК «Гранель».

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