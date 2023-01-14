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CBS сообщает, что у Байдена в общей сложности нашли около десяти документов с пометкой «совершенно секретно»

CBS сообщает, что у Байдена в общей сложности нашли около десяти документов с пометкой «совершенно секретно»

У президента США Джо Байдена обнаружили около двадцати секретных документов. Соответствующую информацию предоставил телеканал CBS News, ссылаясь на сотрудника правоохранительных органов.

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