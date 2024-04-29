Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Повышение выплат летчикам и шахтерам, подача деклараций НДФЛ и новые правила поступления на целевое обучение Екатерина Карасева Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников — в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).

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