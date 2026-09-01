Restaurants Face GLP-1 Squeeze As Adopt-Or-Die Inflection Arrives Bernstein's latest GLP-1 tracker has Eli Lilly's Mounjaro leading script growth, with downstream effects compounding pressure on the restaurant industry already facing weakening consumer confidence, as gas prices nationwide remain above a politically sensitive $4 a gallon in late summer.
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