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Zero Hedge

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Restaurants Face GLP-1 Squeeze As Adopt-Or-Die Inflection Arrives

Restaurants Face GLP-1 Squeeze As Adopt-Or-Die Inflection Arrives

Restaurants Face GLP-1 Squeeze As Adopt-Or-Die Inflection Arrives Bernstein's latest GLP-1 tracker has Eli Lilly's Mounjaro leading script growth, with downstream effects compounding pressure on the restaurant industry already facing weakening consumer confidence, as gas prices nationwide remain above a politically sensitive $4 a gallon in late summer.

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