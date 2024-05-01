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Медведев о судейской реформе: «Дело не в обидах. В НХЛ убрали мелкий фол – зритель смотрит не на Урфинов Джюсов, а на Кучерова, Панарина, Овечкина»

Напомним, ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.

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