«Добрые» и «злые». Какой план придумал Запад для переговоров с Путиным

ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. С приближением инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа Запад переходит к тактике комбинированного воздействия на Россию по украинскому вопросу, или, говоря проще, использует тактику доброго и злого следователя.
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