ИА Регнум
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«Добрые» и «злые». Какой план придумал Запад для переговоров с Путиным

«Добрые» и «злые». Какой план придумал Запад для переговоров с Путиным

ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. С приближением инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа Запад переходит к тактике комбинированного воздействия на Россию по украинскому вопросу, или, говоря проще, использует тактику доброго и злого следователя.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
ойли не будет...?
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